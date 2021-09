Geen Sluitingsprijs Putte-Kapellen: "Niet mogelijk door covid-regels"

Deze maand verwelkomt Vlaanderen het WK wielrennen 2021. De strijd om 11 wereldtitels wordt gereden tussen Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven. Er zullen ook fietsactiviteiten plaatsvinden in de gevangenissen van Leuven en Antwerpen.Het wielerfeest gaat van start in Leuven Centraal op vrijdag 17 september en zaterdag 18 september en wordt afgesloten in de gevangenis van Antwerpen op zaterdag 25 september en zondag 26 september. In beide gevangenissen voorziet Sport Vlaanderen een aantal spinningfietsen met tablet, in Antwerpen zal het parcours ook op groot scherm gevolgd kunnen worden. Via speciaal uitgeruste Keiser spinningfietsen beleven gedetineerden een stukje van de meest prestigieuze wielerwedstrijd van het jaar. In verschillende tijdsblokken en groepen rijden ze het parcours virtueel mee en meten zich zo met de profs. In samenwerking met de gedetineerden zelf zorgen we bovendien voor de nodige animatie en challenges binnen de muren. Foto De Rode Antraciet