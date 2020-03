Geen Stan Ockers Classic en jaarmarkt in Borsbeek

De gemeentelijke crisiscel en burgemeester Dis Van Berckelaer hebben beslist alles evenementen in Borsbeek te annuleren tot 2 juni. De jaarmarkt, kermis en koers Stan Ockers Classic gaan dus niet door.

"We annuleren alle gemeentelijke evenementen tot en met 2 juni. Dus ook de jaarmarkt, kermis en koers. Mogelijks voorzien we een najaar kermis voor de foornijveraars." laat burgemeester Dis Van Berckelaer weten in een persbericht. "Onze mensen ( politie, ziekenwagen diensten, rode kruis, en nog zovelen… ) kreunen onder de corona-druk. Alles moet terug herstarten nadien en dus opteren we in Borsbeek voor de korte harde pijn. We annuleren alles.", aldus de burgemeester.

Bekijk ook 'Stan Ockers Classic start met kwartier vertraging'