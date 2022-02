Geen stemming over tramplan - De Lijn moet weer naar de tekentafel

De Vervoerregioraad Antwerpen heeft niet gestemd over het nieuwe tramplan. Nochtans werd vandaag aangekondigd als D-day voor het tramplan dat De Lijn uittekende. De Vervoerregioraad vraagt wel aan De Lijn om het plan opnieuw te bekijken, maar dan in overleg met reizigersorganisatie TreinTramBus. Of dat betekent dat tram 15 en tram 4 gered zijn is nog onduidelijk. Het is al de tweede keer dat het Antwerps tramplan hertekend moet worden.