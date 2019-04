Geen straf voor leerling die in opstel over schietpartij op school schreef

Een leerling van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Boom krijgt géén straf, nadat hij in een schoolopdracht dreigde met een schietpartij op school. Daarvoor riskeerde hij zes maanden cel.



Maar de rechter geeft hem nu toch een tweede kans. Indien hij nog drie weken te leven had, zou hij al schietend door de school trekken, schreef de 19-jarige vorig jaar in een schoolopdracht. Een flauwe grap, zo stelde hij achteraf. Maar de schooldirectie én het Antwerpse parket zagen daar de humor niet van in. De jongeman had ook al een wapen op school getoond. Dat bleek achteraf een alarmpistool te zijn. De politie nam kleine hoeveelheden cocaïne en amfetamines in beslag bij hem thuis. Hij wordt nu aangemaand om van de drugs te blijven en zich verder psychologisch te laten begeleiden. De beklaagde zit intussen al op een andere school.