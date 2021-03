11 voormalige leden van de cannabisvereniging Trekt uw plant hebben van het Antwerpse Hof van beroep opschorting van straf gekregen. Twee jaar geleden kregen de leden nog zware straffen voor het telen en verkopen van cannabis. Maar het Hof van beroep oordeelde vanmorgen dat de feiten wel bewezen zijn, maar dat daar geen straf of boete tegenover moet staan. Een belangrijk signaal, zegt hun advocaat, want het is vandaag exact 100 jaar geleden dat de Belgische drugswet in voege ging. En die wet is ondertussen achterhaald, klinkt het.