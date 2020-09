Geen Studay en Students on Stage dit jaar

Op het nieuwe academiejaar is het nog goed twee weken wachten, maar het belooft wel een heel ander jaar te worden dan anders. Op het vlak van de lessen, maar zeker ook wat het studentenleven betreft.

Zo zullen Studay en Students on Stage, bekende feestjes bij de start van het jaar voor de universiteits- en hogeschoolstudenten, dit jaar niet plaatsvinden. Die lokken te veel volk en dat is natuurlijk niet de bedoeling in coronatijden. De studenten denken wel nog na over kleinschalige alternatieven die je ook online kan meebeleven, zodat het academiejaar toch nog op een vrolijke manier ingezet kan worden.