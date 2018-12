Naar het vrouwenvolleybal dan. De Antwerp Ladies draaien voorlopig een goed seizoen tot nu toe. Ze staan in de top 4 van de liga A en zijn ook nog in de running voor de beker van België. Gisteravond kwam niemand minder dan AVO Asterix over de vloer. De Oost-Vlamingen zijn dé topploeg in het vrouwenvolleybal. Het beloofde dus een spannende avond te worden in de Arenahal.