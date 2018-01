Geen stunt voor Kontich-dames in de beker

In het vrouwenvoetbal waren ze in de beker van België toe aan de kwartfinales met daarin Konitch als enige Antwerpse club.

Kontich staat aan de leiding in de eerste klasse, al is dat eigenlijk de tweede klasse. In het vrouwenvoetbal staat daarboven nog een zogeheten superleague met daarin zes clubs. En de tegenstander kwam ook uit die Superleague: Oud-Heverlee Leuven. Maar Kontich deed het erg goed in eigen huis: na 90 minuten stond het nog steeds 0-0. Maar in de verlengingen toonde OHL zich toch dat tikkeltje beter en vooral efficiënter. De Leuvense dames maakten knappe doelpunten. Uiteindelijk werd het nog 0-3, maar de Kontichse vrouwen mogen fier zijn op hun prestatie