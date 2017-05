Geen Tango aan de Schelde meer

Het proefproject "Brug Binnen Buiten" koppelt ex-gedetineerden aan vrijwilligers. Die kunnen hen helpen in de moeilijke periode na hun vrijlating. Want ex-gevangenen vinden maar moeilijk de weg in het leven buiten de gevangenis. Ze hebben meestal geen inkomen of huisvesting en een te klein sociaal netwerk. De Universiteit Antwerpen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk deden daarom een proefproject om de ex-gedetineerden beter op te vangen.