De vakbonden blijven zich vastbijten in het dossier van maaltijdbezorger Deliveroo. 'We moeten alle nieuwe en jonge werknemers die bij Deliveroo willen werken, wijzen op de gevaren van het statuut van zelfstandige', zegt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB.

De vakbonden legden maandag nog een aantal voorstellen op de tafel, maar volgens de bonden heeft de directie die allemaal verworpen. 'We kregen een njet over de hele lijn', zei Steyaert gisteravond.

“Geen transparantie bij Deliveroo”

Vanaf 1 februari moeten alle fietskoeriers van Deliveroo als zelfstandige werken en niet langer in loondienst via de coöperatieve Smart. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald.

De vakbonden krijgen naar eigen zeggen geen exacte cijfers van de directie hoeveel mensen er bij Deliveroo willen blijven werken en wie er vertrekt.

'We willen open kaart spelen, maar van de directie krijgen we geen cijfers. Het is dus koffiedik kijken over wie er blijft en wie er weg gaat. We weten wel dat in Gent 50 procent van de werknemers niet wil blijven', aldus Steyaert.