In Deurne is vanmiddag de Ruimtevaartlaan omgetoverd tot eerste fietsstraat van de gemeente. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn toegestaan, maar er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. Zo mag gemotoriseerd verkeer fietsers niet inhalen en is er een maximum van 30 km per uur voorzien.