Rijexamens en rijlessen worden stilgelegd tot en met 13 december. Dat meldt het Departement Mobiliteit en Openbare werken zondag, nadat het Overlegcomité vrijdag besliste om de coronaregels te verstrengen. De autokeuring blijft wel open. Van maandag/morgen tot en met 13 december worden alle rijopleidingen, nascholingen vakbekwaamheid, theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs en het terugkommoment opgeschort. De Vlaamse overheid werkt in overleg met federale en gewestelijke overheden het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen. Verdere details over uitsteltermijnen en verlengde geldigheid van documenten worden later bekendgemaakt. Alle technische keuringen van voertuigen blijven wel mogelijk. De afspraken die al werden ingepland blijven geldig. Het Departement MOW wijst erop dat sommige keuringscentra zowel met als zonder afspraak werken, terwijl andere alleen op afspraak werken. "Plan tijdig uw bezoek én raadpleeg de website van het keuringscentrum voor specifieke instructies", klinkt het. In de 43 keuringscentra gelden preventiemaatregelen om alles veilig te laten verlopen.