Geen treinverkeer vanmiddag op grote lijnen rond Antwerpen

Spoorwegbedrijf Infrabel verontschuldigt zich voor de late beslissing om het treinverkeer in West- en Oost-Vlaanderen en een deel van Antwerpen stil te leggen. "Op basis van de informatie die donderdagavond beschikbaar was, stelde Infrabel een eventuele beslissing om het netwerk te sluiten, uit', klinkt het. "De hoop was om het geplande verkeer voor vrijdag, geheel of gedeeltelijk te kunnen behouden." Op die late beslissing, die vrijdag omstreeks 11 uur werd bekendgemaakt, was veel kritiek gekomen vanuit de politieke wereld en de rest van de maatschappij. Het bedrijf zegt te beseffen dat 'deze late beslissing de spoorwegoperatoren onder druk zette en mogelijk ook overlast veroorzaakte voor de spoorwegklanten'. De evolutie van de weersomstandigheden werd al sinds het begin van de week opgevolgd door Infrabel, klinkt het. Nadat donderdagavond beslist was een beslissing over een sluiting van het netwerk uit te stellen, bleek vrijdagochtend dat er geen verbetering was. 'Dit was voor Infrabel de aanleiding om het treinverkeer in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en op de hoofdlijnen rond Antwerpen gedurende een deel van de dag stil te leggen', aldus het persbericht. Infrabel nam die beslissing 'om de veiligheid van de klanten en het spoorwegpersoneel te garanderen', zegt het bedrijf. 'Dit is de absolute prioriteit.' Foto Belga