De soap rond Umicore in Hoboken blijft maar duren. De vergunning van de fabriek is eigenlijk achterhaald. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano en Knack. Een voorwaarde in de milieuvergunning is dat kinderen in de buurt gemiddeld minder dan 10 microgram lood per deciliter bloed mogen hebben. Maar ondertussen is duidelijk dat elke hoeveel lood schadelijk is en dus is die voorwaarde eigenlijk achterhaald.