The Geeky Cauldron, een themacafé gericht op Science fiction en fantasy, heeft het moeilijk om te overleven. Het café voor geeks opende twee jaar geleden de deuren en leeft van activiteiten. Maar net die zijn verboden waardoor het café ten onder dreigt te gaan. Uitbater Alexandru doet nu een oproep naar z'n klanten. Kom iets drinken, of the Geeky Cauldron verdwijnt.