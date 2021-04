Overmorgen, op maandag dus, vervalt het verbod op niet-essentiële reizen. Dat wil dus zeggen dat u, ook al wordt het afgeraden, op reis kan naar het buitenland. Bij de reisbureaus zorgt dat nog niet voor drukke tijden. Want de meeste landen op de Europese kaart kleuren nog rood, en 1 of 2 weken quarantaine bij terugkomt, dat zien weinig reislustigen zitten. Over die kleurcodes heerst er trouwens ook nog onduidelijkheid, meldt een ander reisbureau ons. Zo kleurt bijvoorbeeld IJsland groen op de kaart die de Europese Unie maakt, maar oranje op die het Belgische info-coronavirus.be. En dat maakt het werk van reisagenten nog moeilijker, klinkt het.