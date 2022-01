Geen uitstel bij Pro League: Antwerp en Beerschot tellen geen extra besmettingen

Er zal dan toch gewoon gevoetbald worden in de Jupiler Pro League komend weekend. Er was nochtans sprake van om de herstart van de competitie uit te stellen door het hoge aantal besmettingen bij verschillende clubs.

Na een stemming van die clubs is dat uitstel er toch niet gekomen. Het zou niet evident zijn om de uitgestelde wedstrijden later in te halen. Antwerp ontvangt zondag Charleroi op de Bosuil. Bij The Great Old raakten negen spelers en twee stafleden net voor de winterstop besmet. Maar voorlopig zijn er daar geen nieuwe besmettingen. Da’s ook het geval bij Beerschot. Daar raakten drie mensen besmet net voor de afreis naar de Spaanse stageplaats. Voorlopig zijn er ook daar geen nieuwe besmettingen. Beerschot trekt zondagavond naar Racing Genk.

(Foto: © Belga)