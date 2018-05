Om het halfuur kan je de veerboot van Linker- naar Rechteroever nemen maar daar zou PVDA graag verandering in zien.Door de werken in de voetgangerstunnel ontstaan er vaak lange wachttijden maar ook bij de veerboot zelf ben je al snel een halfuur kwijt. Daarom wil PVDA dat je de veerboot voortaan om de tien minuten kan nemen. De afgelopen maand namen meer dan 50.000 reizigers deze veerdienst maar dat is volgens rederij VLOOT DAB nog steeds geen reden om meer vaaruren te gaan invoeren aangezien de boot nooit vol zit.