Geen voorrang voor leerkrachten bij derde prik

Steeds meer scholen moeten opnieuw de deuren sluiten. Ofwel door een corona-uitbraak, of anders doordat er niet genoeg personeel is omdat er te veel leerkrachten in quarantaine zitten. Dat is in de Antwerpse regio niet anders. Vandaag raakte bekend dat alweer drie scholen hun poorten tijdelijk moeten sluiten. Het gaat om Parkschool Ieperman in Wilrijk. Ook de vrije basisschool Antoniusschool (Handelslei 72) wordt minstens van 29 november tot 3 december gesloten. Dat besloot de directeur in overleg met de gemeentelijke instanties en het CLB. Het gaat enkel om de lagere school, de kleuterschool blijft open. Er waren de voorbije week al vier klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar in quarantaine vanwege verschillende besmettingen. Er zijn ook negen leerkrachten thuis om dezelfde reden. Hierdoor is het voor de school niet meer mogelijk om de normale werking verder te zetten. De belangrijkste lessen zullen online gegeven worden. Er wordt ook noodopvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders in de zorg werken of andere noodzakelijke beroepen hebben, of waarvan de thuissituatie het niet toelaat dat de kinderen thuis blijven. Er is ook een secundaire school die dicht blijft. Het gaat om Buso Berkenbeek in Wuustwezel. De school zegt dat het organisatorisch niet meer haalbaar is om de vervangingen en de lessen nog georganiseerd te krijgen. De school blijft dicht vanaf vandaag tot en met 3 december. Foto Margo Tilborghs