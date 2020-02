Geen waarschuwing meer maar boete voor fietsers die tegen de richting rijden

De politie is na een sensibiliseringscampagne overgeschakeld naar het uitschrijven van boetes voor fietsers die tegen de richting op het fietspad rijden.



Er blijven bij het wijkteam Centrum klachten en meldingen komen van fietsers die tegen de richting in rijden. Die klachten gaan vooral over de fietspaden aan de Van Eycklei op het kruispunt met de Van Breestraat en de kruispuntpunten Mechelsesteenweg met de Justitiestraat en met de Van Breestraat. Twee wijkteams controleerden op die locaties. In twee uur tijd reden 36 fietsers tegen de richting in. Gezien de eerdere periode waarin ruim gesensibiliseerd werd, kregen deze fietsers nu een boete. Twee fietsers kregen een boete omdat ze de stoplijn negeerden. Eén autobestuurder was aan het gsm'en achter het stuur en werd betrapt met een boete als gevolg.

(archieffoto Pixabay)