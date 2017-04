Geen wachtlijst meer voor velokes

“Onze app kreeg een grondige update. Voortaan kan je de geschiedenis van je ritten bekijken en je kan heel eenvoudig een melding doorgeven over een defecte fiets of station. We merken dat de app vooral in de week gebruikt wordt. Via Android hebben we ongeveer achthonderd gebruikers per dag, met de Iphone zo’n duizend.”

Districten ontdekken de Velo

“Het voorbije najaar startte de installatie van Velostations in de districten. Daarvan zijn er momenteel al heel wat in gebruik. Net zoals bij de start in het centrum, stijgt het gebruik elke maand. De Velo wordt gebruikt voor verplaatsingen in de districten zelf, maar ook tussen de districten en het centrum van de stad. De verkoop van jaarkaarten in de districten gaat overigens in stijgende lijn. Voor Hoboken, Merksem en Wilrijk is dat zelfs maal drie.”

www.velo-antwerpen.be

(bericht : stad Antwerpen)