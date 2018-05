Geert Wilders komt naar Antwerpen om Vlaams Belang te steunen

Geert Wilders komt in september naar Antwerpen. De radicaal-rechtse Nederlandse politicus wil zo de verkiezingscampagne van het Vlaams Belang steunen.



Het is op uitnodiging van Antweprs lijsttrekker Filip De Winter dat Wilders daarvoor naar hier komt. In Antwerpen wonen zo'n 23 000 Nederlanders die sinds de invoering van het vreemdelingen-stemrecht ook hier mogen meedoen met de gemeenteraads-verkiezingen in oktober. Wilders zal in september ondermeer langs gaan op de Vogelenmarkt en een meet and greet hebben met Vlaams Belang-sympathisanten in een Antwerps café.