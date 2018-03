'Geesten voor havenfusie Zeebrugge-Antwerpen rijpen'

Steeds meer stakeholders lijken gewonnen voor een samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge. In Brugge zien nu zowel meerderheid als oppositie er de voordelen van in.

Volgens transporteconoom Thierry Vanelslander zijn er heel wat voordelen, vooral voor Zeebrugge. Begin dit jaar meldde burgemeester en havenvoorzitter Renaat Landuyt dat er gesprekken over samenwerking lopen tussen beide havens. Ook oppositielid en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche pleitte voor meer samenwerking. 'In een sector die zo kosmopolitisch is, moeten we stoppen middeleeuws te denken', zegt Van Den Driessche, die evenwel liever spreekt van een 'havenschap' dan van een fusie.

Qua timing zouden meerderheid en oppositie in Zeebrugge de knopen liever na de gemeenteraadsverkiezingen doorhakken, al pleit havenbestuurder Dirk De Fauw toch voor een beslissing in de komende maanden. 'De geesten voor een havenfusie staan politiek anders dan een paar jaar geleden', zegt transporteconoom Thierry Vanelslander (UAntwerpen). 'Er is meer vraag naar rationalisering en een betere planning van de investeringen. Je kan de markt niet dwingen, maar met een samenwerking kan je een palet aanbieden: wie niet een paar uur extra heeft om de Schelde op te varen, kan in Zeebrugge aanleggen', klinkt het.

Ook tussen de havenbesturen ziet hij een andere verstandhouding. 'Met Jacques Vandermeiren is er een andere stijl. Tussen zijn voorganger, Eddy Bruyninckx, en Joachim Coens (de topman in Zeebrugge,) was er meer dan een gevoeligheid', aldus de wetenschapper. Voor Zeebrugge acht hij een samenwerking het voordeligst. 'Voor Antwerpen zou het weinig impact hebben, maar voor Zeebrugge kan het de redding zijn: die haven heeft heel wat containertrafiek verloren, compenseerde dat deels met roro, maar heeft met de brexit ook nog heel wat uitdagingen. Een samenwerking kan daar helpen. Met Antwerpen aan zijn zij kan Zeebrugge ook sterker staan nu China er invloedrijker wordt.' Hij wijst er ook op dat voor bijvoorbeeld China Vlaanderen erg klein is. 'Ze kennen de Vlaamse havens wel apart, maar zien ze de afstand van 100 kilometer op een kaart, dan zou dat voor hen dezelfde stad kunnen zijn', klinkt het.