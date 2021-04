Geëvacueerde bewoners mogen nog niet naar huis

Goedemiddag, welkom. In de Ekerse putten is gisterenavond een duiker van 48 jaar om het leven gekomen. De man was rond half 8 in het water, maar kreeg problemen. Hij kon nog uit het water gehaald worden en werd meteen gereanimeerd. Maar dat mocht niet baten. De man stierf ter plaatse. Wat er juist is misgelopen, dat is nog niet duidelijk. De Ekerse put is een populaire plaats bij duikers.