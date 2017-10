"Gegevens reizigers gebruiken voor oplossingen mobiliteit"

Stel alle gegevens over het mobiliteitsgedrag van de burgers ter beschikking van privé bedrijven, zodat die met oplossingen kunnen komen. Dat zei Philippe De Backer van Open Vld vanmorgen in wakker op Zondag. Hij wil ook dat er zelfrijdende trams ingezet gaan worden. De Backer wil dat zijn partij in de toekomst een leidende rol gaat spelen in de stad en zelfs de burgemeester gaat leveren, ondanks de slechte score van de liberalen in de peilingen.