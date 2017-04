Gegijzelde bewoners uit Borgerhout zijn weer vrij

Een deel van de Stenenbrug werd opgebroken om daar gasleidingen aan te leggen. Vorig weekend waren bewoners aan de Stenenbrug in Borgerhout boos omdat ze hun garage niet meer konden bereiken. Vlak voor een garagepoort was er een grote opening waardoor niemand nog wegraakte. De bewoners werden pas een dag na de werken op de hoogte gebracht over de mogelijke hinder. Ondertussen zijn de gaten gedicht en kunnen de auto's vlot hun garage in- en uitrijden.

