Geïnterneerden krijgen vijf jaar cel voor gijzeling in psychiatrisch centrum

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Kevin V.C. (33) en Johnny M. (30) veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat ze vorig jaar twee personeelsleden gegijzeld hadden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) op Linkeroever, waar ze geïnterneerd waren.

Kevin V.C. en Johnny M. hadden op 22 september 2020 twee vrouwelijke personeelsleden gegijzeld. Ze bedreigden hen met schroevendraaiers en bonden hen vast. De beklaagden eisten twee flessen whisky, vijf dozen medicatie en hun overplaatsing naar een gewone gevangenis. Ze waren gekend voor weerspannigheid en fysieke agressie. De speciale eenheden konden de gijzeling uiteindelijk zonder bloedvergieten beëindigen.

De beklaagden weten de gijzeling aan hun uitzichtloze situatie. Als geïnterneerden weten ze namelijk nooit wanneer er precies een einde aan hun opsluiting komt. Ze waren ook niet tevreden dat ze van het FPC in Gent waren overgeplaatst naar het FPC in Antwerpen, waar ze zich slechter behandeld voelden. Toen ze allebei dan ook nog eens een sanctie kregen, was de maat vol.

De beklaagden hadden over een eerdere gijzeling in het FPC gehoord en dachten dat het dé manier was om terug te worden overgeplaatst naar een gewone gevangenis. Alles kwam in een stroomversnelling toen Kevin V.C. twee schroevendraaiers in zijn kamer vond, die de onderhoudsman er vergeten was.

De advocaten van de beklaagden hadden aangevoerd dat ze verkeerd gereageerd hadden op een uitzichtloze situatie. Kevin V.C. was al sinds 2008 geïnterneerd voor diefstallen en wilde uit de vergeetput van de internering geraken. Johnny M. was vijf keer niet-geestesziek verklaard, drie keer wel en zag geen andere uitweg meer. De gijzeling was een noodkreet.

Volgens de procureur hadden de beklaagden de slachtoffers ijskoud gebruikt als middel om hun doel te bereiken. Ze werden allebei opnieuw onderzocht door een gerechtspsychiater en toerekeningsvatbaar bevonden. De procureur had zeven jaar cel gevorderd. Ook de rechtbank tilde er zwaar aan dat de beklaagden geen rekening hadden gehouden met de traumatiserende impact van hun daden op de slachtoffers. Ze werden veroordeeld tot vijf jaar cel.

(Bron: Belga)