Gekende houthandel na bijna 90 jaar failliet

De gekende houthandel Borremans in Wommelgem is failliet verklaard. Het familiebedrijf bestond bijna 90 jaar en was een echt begrip in de streek.



De voorbije 60 jaar was de houthandel gevestigd aan de Herentalsebaan in Wommelgem. Nu liggen de gebouwen en loodsen er verlaten bij en is er een curator aangesteld. 11 werknemers waren nog actief bij Borremans. Allemaal oudere mensen die er al jaren werkten. Zij zijn ontslagen. Voor hen is het faillisement dan ook een grote klap. Door het toenemende aantal doe-het-zelfzaken kreeg Borremans het de laatste jaren steeds moelijker. Of er een overnemer gevonden kan worden, is twijfelachtig.

Met de sluiting van Houthandel Borremans verdwijnt een brok economisch erfgoed uit Wommelgem. Drie generaties van de familie brachten het bedrijf tot bloei. Frans Borremans stichtte het bedrijf in 1932, toen nog in het dorpscentrum, in de smalle Kaakstraat. De stichter stierf in 1944 na een ongeluk met een boomzaag, waarna zoon Jef op 18-jarige leeftijd overnam. In 1958 werd verhuisd naar de huidige site op de Herentalsebaan. Broers François en Raymond Borremans, de laatste zaakvoerder, namen de bedrijfsleiding over in de jaren zeventig. Er werkten toen ruim dertig mensen.