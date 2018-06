Het Antwerpse OCMW heeft de laatste vijf jaar de aanvullende steun sterk teruggeschroefd. Dat blijkt uit cijfers van de Antwerpse sp.a. Antwerpenaren die niet rond komen met hun basisinkomen, kunnen beroep doen op die aanvullende steun. Het gaat dan om medische kosten die moeten worden betaald of een huurwaarborg bijvoorbeeld. Vorig jaar werd die aanvullende steun aan bijna de helft minder Antwerpenaren toegekend. En dat is misdadig, zei Tom Meeuws van sp.a vanmiddag in onze studio.