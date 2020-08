Media en Cultuur "Gekken en Specialisten" geen knipoog naar onze nationale veiligheidsraad

Voor het eerst sinds de lockdown wordt er weer theater gemaakt in de Bourla. Het Toneelhuis werkt er aan drie producties die in de herfst in première gaan. De jonge theatermakers van Tibaldus mogen op 17 september de spits afbijten met "Gekken en Specialisten". Na weken van onzekerheid begonnen regisseur en acteurs vandaag enthousiast te repeteren.