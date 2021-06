Gekste menu ooit in pop uprestaurant van Seppe Nobels

In de Zoo Antwerpen zwerft sinds enkele maanden regelmatig een wilde vos rond. Dat meldt VRT. Tot nu toe had hij het enkel gemunt op de eenden, ganzen en duiven in het park... maar de directie heeft voor de zekerheid toch maar enkele kwetsbare diersoorten in veiligheid gebracht. Er dwalen wel meer vossen rond in de stad, maar in de dierentuin kan hij wel schade aanrichten. Een vos is niet kieskeurig en elk hapje is goed voor hem. Onder meer de flamingo's krijgen nu bescherming. Als de Zoo de vos kan vangen, zullen ze hem uitzetten in de wilde natuur.