Geld en kredietkaarten terreurverdachten geblokkeerd

Opnieuw worden het geld en de kredietkaarten van nog eens bijna 160 terreurverdachten en Syriëstrijders geblokkeerd. Eén van hen zou Hicham Chaïb zijn, het Antwerpse kopstuk van IS en lid van het voormalige Sharia4Belgium.



Hij verheerlijkte in een video de aanslagen van 22 maart en dreigde met meer terreur in ons land. Begin dit jaar ciculeerde het bericht dat hij zou zijn omgekomen. Maar daar is nog altijd onduidelijkheid over. Minister van justitie Koen Geens die de beslissing nam om hen financieel droog te leggen, benadrukt het belang van de bevriezing van de geldstromen. Zo kunnen de middelen van terroristen, ook na hun dood, niet worden gebruikt in Syrië of in Europa. En het bemoeilijkt ook een eventuele terugkeer.