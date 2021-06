De stad heeft beslist om een inrichting in de Ter Rivierenlaan in Deurne te sluiten. De zaak blijft gedurende een maand, tot en met 13 juli 2021, gesloten wegens illegale feiten. Tijdens een gecoördineerde actie troffen de politie en de dienst Douane verdovende middelen aan in een dagwinkel in de Ter Rivierenlaan. Ze vonden er onder andere 14 apart verpakte dosissen cannabis met een totaal gewicht van 11,6 gram aan, 3 dosissen hasjiesj met een totaal gewicht van 2,8 gram en een dosis cocaine (0,8 gram). De middelen werden gevonden onder de toonbank en in de kassa. Verder werd er 1645,37 euro cash aangetroffen. De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in de inrichting herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. Dit heeft een negatieve impact op de buurt, zeker omdat er ook verschillende scholen in de buurt zijn. Hierdoor wordt ook de schoolgaande jeugd met deze praktijken geconfronteerd. Een sluiting van een maand is volgens de stad noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen.