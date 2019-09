Dertien Antwerpse organisaties die begaan zijn met het milieu richten een open brief aan burgemeester Bart De Wever. Ze eisen dat alle investeringen in fossiele brandstoffen worden beëindigd, en vragen dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen in Antwerpen. De brief is ondertekend door onder meer Ademloos, Scientists for Climate en Hart boven Hard. De partijen eisen een mobiliteitsbeleid dat er eindelijk voor zorgt dat de uitstoot van CO2 snel daalt. En dat ook de haven snel werkt maakt van alternatieven voor fossiele energie. Ze vragen dat het stadsbestuur actie onderneemt. De actievoerders willen hun open brief vrijdag overhandigen aan burgemeester De Wever.