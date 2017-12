Gelijkgrondse kruispunten op A12 verdwijnen vanaf 2021

De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekenhofdreef laten dan ook sterk te wensen over. Daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze kruispunten grondig aan te pakken.

Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen. Op basis van de eerste resultaten van een studie die hiervoor werd opgestart is nu beslist om de kruispunten te ondertunnelen en het aantal toegangen tot de N177 te beperken. De studie zal nu verder uitgewerkt worden tot een concreet plan. In de loop van 2018 wordt dit de eerste keer voorgelegd aan een breder publiek. In 2021 moet de eerste schop in de grond gaan.

De kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen hebben een kwalijke reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en geregeld en vaak zware ongevallen gebeuren. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor álle weggebruikers is dan ook de eerste en belangrijkste drijfveer om deze zwarte punten aan te pakken. Voetgangers, fietsers, en gemotoriseerd verkeer moeten de kruispunten vlot maar vooral veilig kunnen oversteken. Daarnaast moet het herinrichten van deze kruispunten er ook voor zorgen dat de A12 zijn functie als snelweg ten volle kan vervullen terwijl een goede ontsluiting van de achterliggende gemeenten zoals Hemiksem, Niel en Schelle gegarandeerd blijft. Tot slot moet het veilig en vlot organiseren van lokaal verkeer dat de A12 kruist ook de leefbaarheid in Aartselaar en het zuiden van Antwerpen sterk verbeteren.

(foto Google Street view)