"Gelovig" man blijkt schijnheilige dief

Vrijdagnamiddag, omstreeks 14 uur, kwam een man de Sint-Catharinakerk in het Begijnhof aan de Rodestraat in Antwerpen binnen en sloeg verscheidene kruistekens. De man trok hierdoor de aandacht van twee parochiemedewerksters, die even later de kerk verlieten. Omstreeks 15 uur stelden ze vast dat de gril voor het offerblok in de kerk werd opengebroken en het offerblok zelf verplaatst werd. De dader had echter het blok niet opengekregen en dus niets buitgemaakt. Het offerblok in de kapel onderging dezelfde behandeling, maar ook hier zonder resultaat.

De eerder opgemerkte man was niet meer te bespeuren. Wel vonden de parochiemedewerksters in de kapel een mes dat er niet thuishoorde. De beschadigde sloten en het mes werden in beslag genomen. De dader blijft op te sporen.