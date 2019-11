Wie in Wuustwezel, Essen of Kalmthout woont en van vuurwerk houdt, zal het dit jaar wat stiller moeten aanpakken. In de nacht van oud op nieuw zal je enkel geluidsarm vuurwerk mogen afschieten, en ook enkel tussen middernacht en half één. Dat stille vuurwerk moet er voor zorgen dat paarden en huisdieren in de buurt minder schrikken of uitbreken.