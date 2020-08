De snelheid waarmee de coronamaatregelen worden verstrengd, versoepeld, ingevoerd of afgevoerd is soms moeilijk bij te houden, dat hebben ze ook geweten in Brasschaat. Vandaag ontvangen de inwoners van de gemeente een folder in de bus over de verstrengde maatregelen van ruim twee weken geleden die uiteraard niet meer van toepassing zijn. De burgemeester van Brasschaat probeerde de folder nog tegen te houden, maar dat ging niet meer.