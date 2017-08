Geluidshinder E17 in Burcht en Zwijndrecht wordt aangepakt bij de bouw van de Oosterweelverbinding

Bij de bouw van de Oosterweelverbinding zal ook de geluidshinder van de snelweg die door Burcht en Zwijndrecht loopt, de E17, worden aangepakt. De gemeente heeft daarover een samenwerkingsakkoord bereikt met Vlaanderen.



De meerderheid van de inwoners was daar bezorgd over, dat bleek uit een volksbevraging vorig jaar. En dus bleven de gemeente en enkele burgers zich verzetten tegen de Oosterweelplannen. Tot nu, nu er een ook akkoord. Dat voorlopig trouwens geen garantie is op een overkapping van de E17, daarvoor is het wachten op het definitieve ontwerp. Het moet alleszins wel volgende resultaten opleveren: een halvering van de geluidsoverlast, een betere aansluiting op het lokale wegennet en nieuwe fietsinfrastructuur.