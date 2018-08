Geluidshinder werken Scheldekaaien duurt nog zeker tot december

De geluidshinder op het Zuid blijft nog even voortduren. Het lawaai is vooral afkomstig van de 'heihamer', die dient om palen en damplanken meters diep de grond in te krijgen. Maar vanaf morgen stopt de heihamer ermee. Dat is echter niet het einde van het lawaai.

De werken dienen voor de heraanleg van de Scheldekaai ter hoogte van Nieuw Zuid, die had te kampen met stabiliteitsproblemen die niet meer te restaureren vielen. Daarom wordt de Scheldekaai over een afstand van 700 meter volledig heraangelegd. De nieuwe kaai zal Antwerpen beter beschermen tegen overstromingen.