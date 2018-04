Antwerp heeft zich in alle rust en stilte voorbereid op de tweede derby, nu zondag op het veld van Beerschot Wilrijk. The Great Old heeft het verlies van maandag tegen Lokeren verwerkt. Coach Laszlo Bölöni prijst het unieke derby-gevoel dat in Antwerpen leeft. Volgens de trainer is zijn ploeg klaar en gefocust voor de strijd.