Gemeenschapscentrum 't Gasthuis ontruimd na klachten over misselijkheid

Even paniek in gemeenschapscentrum 't Gasthuis in Wijnegem gisteravond. Tijdens een optreden daar moesten 45 toeschouwers geëvacueerd worden.

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse. 45 mensen voelden zich plots onwel. Ze klaagden over misselijkheid en over een penetrante geur die hen moeilijk deed ademen. Uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis voor verzorging. De slachtoffers werden opgevangen in een politiekantoor in Wijnegem. Het is nog altijd onduidelijk wat er aan de basis ligt van de klachten. Alle lokalen van het gemeenschapscentrum werden wel goed verlucht.

(foto Google Street View)