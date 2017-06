Gemeente Aartselaar helpt bewoners aan betaalbare huurwoningen

Het gemeentebestuur wil personen die opgroeiden in Aartselaar of er lang woonden een kans geven om een betaalbare huurwoning te vinden binnen de gemeente. De gemeente Aartselaar voorziet 78 sociale huurwoningen of -appartementen. Bij de aanvraag van een sociale woning wordt vanaf nu ook gekeken naar de band die de aanvrager heeft met de gemeente.

Door de hoge huurprijzen kunnen jongeren zich vaak geen woning veroorloven in Aartselaar. Jonge inwoners vestigen zich buiten de gemeente. Ook voor ouderen die willen terugkeren naar hun geboortedorp of dichter bij familie of vrienden willen wonen, is het niet altijd gemakkelijk een betaalbare huurwoning te vinden. Het gemeentebestuur wil hen de kans geven in Aartselaar een huis of appartement te huren.

Steden en gemeenten mogen hun eigen toewijzingsbeleid voeren bij het verhuren van sociale huurwoningen. Zo kunnen ze hun beleid afstemmen op de lokale situatie. In januari 2017 richtte de gemeente Aartselaar een werkgroep op. Deze commissie onderzocht of er nood is aan een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Ze ging luisteren bij de verschillende spelers. De werkgroep besliste om in de toekomst bij het toewijzen van een woning na te gaan welke band de aanvrager heeft met Aartselaar. Deze regelgeving werd in een lokaal toewijzingsreglement gegoten. Dit reglement wordt toegepast door de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Bij het opstellen hiervan werden alle actoren o.a. het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar nauw betrokken.

Wie de afgelopen 6 jaar minstens 3 jaar in Aartselaar woonde, krijgt voorrang. Momenteel vallen 103 kandidaat-huurders in deze categorie.

In tweede orde krijgen personen die ooit 10 jaar in de Aartselaar woonden voorrang. 7 kandidaat-huurders voldoen momenteel aan deze voorwaarde. Geïnteresseerden die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen voorrang op de wachtlijst.

Bij het toewijzen van een sociale woning wordt als volgt te werk gegaan:

In eerste instantie wordt gekeken naar de grootte van het gezin dat een aanvraag indient. Is er een woning met voldoende kamers voor hen beschikbaar? Als tweede stap moet er rekening gehouden worden met absolute voorrangsregels. Deze zijn wettelijk vastgelegd. Heeft de aanvrager een handicap? Is zijn huidige woonst onbewoonbaar verklaard of wordt hij onteigend? Als derde punt past De Ideale Woning het lokaal toewijzingsreglement toe.

4. Tot slot speelt de volgorde van inschrijving ook een rol.

Foto: Google Streetview