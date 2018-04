Gemeente Boechout onderzoekt mogelijkheden autodelen

De gemeente Boechout hield onlangs een enquête bij haar inwoners over de nood aan een systeem van autodelen. De antwoorden waren heel positief.

Schepen van Verkeer Johan Van Hoof: ‘We zien dat van de 117 inwoners die deelnamen aan de enquête, er 103 geïnteresseerd zijn om meteen of op langere termijn in te stappen in een systeem van autodelen. Het is dus zeker de moeite om dat verder te onderzoeken.’

De gemeente gaat nu verder bekijken welk systeem van autodelen het best zou passen bij de toekomstige gebruikers.