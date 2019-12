In Berchem is een lichaam gevonden in een septische put. Het lichaam was in verre staat van ontbinding. Het is nog onduidelijk om wie het gaat.Het waren werkmannen die puin aan het ruimen waren die het lichaam ontdekten. Op die locatie stonden vroeger twee rijhuizen. die werden nu afgebroken om er een nieuwbouwproject op te starten. Het labo en de wetsdokter kwamen ter plaatse. Zij moeten nu verder onderzoeken hoe het lichaam daar gekomen is en wie het zou kunnen zijn.