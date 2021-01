Gemeente Essen koopt eigen veegwagen aan

De gemeente Essen heeft een nieuwe veegwagen gekocht. Dit voertuig is tegelijkertijd een pekelwagen om fietspaden ijsvrij te houden.

De gemeente laat zo’n drie keer per jaar alle straten met goten schoonvegen door een externe firma. Voor plotse vervuiling in een straat of op een fietspad - bijvoorbeeld door een tractor of een bouwwerf - moest de gemeente telkens een externe firma inschakelen. Dat kon soms langer duren en leidde tot ontevredenheid bij de Essenaar. Met onze eigen veegwagen kunnen we nu snel reageren.

Structureel proper houden van openbaar domein

Door de wagen continu in te zetten, kan de gemeente openbaar domein op plaatsen die vatbaarder zijn voor vervuiling sneller reinigen. Denk aan enkele ‘pijnpunten’ zoals de stationsomgeving, de winkelstraten en sommige bushaltes. De gemeente zal niet enkel snel reageren op meldingen, maar ook op basis van het goedgekeurde netheidsplan de straten en locaties die meer vatbaar zijn voor vervuiling periodiek vegen. De straten en pleinen moeten properder.

“Essen proper houden is een ‘wij’-verhaal”

Helmut Jaspers, schepen van Leefmilieu en Groenbeleid (sp.a-JijMaaktEssen): “De netheid van straten en pleinen is een terechte bekommernis. Samen met onze gemeentediensten én de gewaardeerde hulp van alle Mooimakers werken we eraan. De bijkomende inzet van deze eigen veegwagen moet onze straten en pleinen nog properder maken. Maar, we verwachten ook dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt en regelmatig eens voor eigen deur veegt. Essen proper houden is immer een ‘wij’-verhaal”.

IJsvrije fietspaden

De veegwagen heeft nog een troef uit te spelen. Hij kan makkelijk worden omgebouwd tot een pekelwagen. Een oplossing van water en zout wordt dan op het fietspad gespoten. Een speciale borstel verwijdert makkelijk ijs en sneeuw. En in geval van veel sneeuw, wordt er een ijsschaaf op het toestel gemonteerd. De veeg-/pekelwagen kost zo’n 157.000 euro. Een fikse investering, maar eentje die wél nodig is om onze gemeente net te houden.

“Veiligheid en comfortabel fietsen vinden wij zeer belangrijk”

Brigitte Quick, schepen van Openbare Infrastructuur (CD&V) "Veiligheid en comfortabel fietsen langs schoolfietsroutes, fietspaden, de fietsostrade en doorsteekfietspaden vinden we zeer belangrijk. Niet enkel slijksporen maar zeker ook ijzel en sneeuw kunnen zorgen voor valpartijen. En dat willen we absoluut vermijden. De extra inzet van deze wagen zal ongetwijfeld een verbetering zijn".

(bericht en foto Gemeente Essen)