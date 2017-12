Gemeente Essen wil Nieuwjaarzingen in ere herstellen

Het gemeentebestuur wil de traditie van het nieuwjaar-zingen terug in ere herstellen. De jeugdraad bedeelde daarom zingzakken in alle Essense lagere en kleuterscholen. Deze zakken kunnen de kinderen gebruiken tijdens het nieuwjaarkezoetezingen.

Ook Essense kinderen die niet in de gemeente op school zitten krijgen een zak. Ze kunnen de zak ophalen aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis. Elke weekdag open van 09.00 tot 12.00 uur en woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Of haal de zak op maandagavond tussen 18 en 20.00 uur en zaterdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur af aan de onthaalbalie.

Daarnaast trakteert de jeugdraad traditiegetrouw op warme chocomelk en soep op verschillende locaties in Essen.

In de Essen Info van december staat een artikel over deze actie. Op de achterkant van de Essen Info van december staat een deurhanger. Mensen die omwille van bepaalde omstandigheden (even) niet kunnen delen, kunnen dit kenbaar maken door de rode deurhanger op te hangen. Waar de kinderen welkom zijn, kan de groene deurhanger opgehangen worden.

(bericht en foto : Gemeente Essen)