Gemeente Kalmthout bestelt mondmaskers voor iedere inwoner

De gemeente Kalmthout bestelt 20 000 herbruikbare mondmaskers voor haar inwoners. Het gaat om 8 500 mondmaskers voor vrouwen, 8 500 voor mannen en 3 000 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De mondmaskers hebben een Europees certificaat en bestaan uit drie lagen, waarbij de centrale laag uit een antibacteriële stof is opgebouwd. “Op die manier willen we onze inwoners helpen om zich voor te bereiden op de exitstrategie voor de huidige coronacrisis. De Nationale Veiligheidsraad verklaarde dat mondmaskers daarin een centrale rol zullen spelen”, laat Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout, weten.

De gemeente bestelde de mondmaskers bij Think Pink België. 80% van de opbrengst van dit initiatief gaat naar borstkankeronderzoek. De levering van de maskers wordt bij de gemeente binnen 15 werkdagen dagen verwacht. Hoe de maskers tot bij de Kalmthoutenaren geraakt, werkt de gemeente ondertussen uit en informeert de inwoners later nog.

Gelijke kans op bescherming

“De gemeente Kalmthout wil met de bestelling van mondmaskers iedere Kalmthoutenaar tijdens deze coronacrisis een gelijke kans op bescherming garanderen. Afhankelijk van je gezinssamenstelling ontvang je per inwoner de nodige herbruikbare mondmaskers”, vertelt Lukas Jacobs. “Zo voorzien we voor kinderen tussen 6 en 12 jaar een aangepast mondmasker. Ook de mondmaskers voor vrouwen en mannen verschillen van formaat. Elk gezin zal automatisch de juiste mondmaskers ontvangen. Hoe en wanneer de verdeling plaatsvindt, laten we nog weten zodra dat duidelijk en georganiseerd is.

Opgebouwd uit drie stoflagen

De gemeente Kalmthout koos voor kwalitatieve, herbruikbare mondmaskers. De stoffen mondmaskers zijn opgebouwd uit drie lagen:

Buitenste laag met Kalmthouts ontwerp: 100% micro-polyester

Centrale laag: antibacteriële stof

Interne laag (dicht bij mond): 100% katoen

Tot 50 keer wasbaar

“De maskers zijn tot vijftig keer wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60°C. We voorzien voor elke inwoner één exemplaar. Om de beoogde bescherming te bieden, moeten mondmaskers op een correcte manier en op de juiste plaatsen gebruikt en gedragen worden”, gaat de burgemeester verder “Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de andere. Wanneer veel mensen op drukke plaatsen correct een mondmasker dragen, beschermen die elkaar automatisch.”

Het correct dragen van mondmaskers vormt dan ook maar een onderdeel van de verschillende hygiënemaatregelen, waarbij het regelmatig wassen van de handen (met water en zeep) essentieel blijft. Sociale afstand en bijzondere aandacht voor risicogroepen - waaronder ouderen - blijven eveneens cruciaal. Dat zijn meteen ook de belangrijkste redenen waarom mondmaskers slechts zin hebben vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Info : info@kalmthout.be, 03 620 22 68, www.info-coronavirus.be

(bericht en foto : Gemeente Kalmthout)