Gemeente Kalmthout laat hoekpand kruispunt Achterbroek versneld afbreken

Het hoekpand aan het kruispunt in Achterbroek (Kalmthout) wordt vanaf vandaag afgebroken. Burgemeester Lukas Jacobs gaf daartoe de opdracht om de openbare veiligheid te garanderen. Het pand staat al enkele jaren leeg, na een brand.



De brandweer en de dienst openbare werken inspecteerden het pand. Uit die inspectie bleek dat het gebouw niet langer veilig is en er instortingsgevaar dreigt. Erik Van Belle, diensthoofd openbare werken, verduidelijkt: “We lieten een betoningenieur het pand analyseren. Hij deelde onze kijk op de situatie. Het gebouw moet zo snel mogelijk afgebroken worden. De meest gevaarlijke plekken hebben onze werkmannen intussen gestut. Maar dat volstaat niet om alle risico’s te vermijden. Daarom zal een aannemer vanaf vandaag het gebouw al gedeeltelijk slopen.”



Het hoekgebouw is geen eigendom van de gemeente. Bij risico’s voor de openbare veiligheid kan de burgemeester een bevel ondertekenen om toch tot afbraak over te gaan. Dat bevel tekende burgemeester Jacobs op donderdag 21 december.



Lukas Jacobs: “De afbraak van de beide hoekpanden aan de zuidkant van het kruispunt in Achterbroek is nodig voor de herinrichting van dat kruispunt. In 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken. Bij de heraanleg wordt een veiliger kruispunt gecreëerd en zal er een betere verkeersdoorstroming zijn door de nieuwe afslagstroken. De afbraak van beide panden was gepland in 2018. Door het actuele gevaar wordt de afbraak van het ene hoekpand nu versneld uitgevoerd.”



Op de eerste dag van de werken, vandaag, zal de politie tijdelijk een deel van de rijweg van de Brasschaatsteenweg en Kalmthoutseteenweg afsluiten. Op die manier beperken we de risico’s bij de werken tot een minimum. De politie regelt het verkeer op dat moment. De politie raadt aan die dag zoveel als mogelijk het kruispunt te vermijden.

(bericht en foto : Gemeente Kalmthout)