Kringwinkel Opnieuw & Co is op zoek naar extra werkkrachten om het grote aanbod aan goederen te verwerken. Om personeel te zoeken krijgt de kringwinkel hulp van het OCMW, maar door Corona loopt het werk daar ook vertraging op. Opnieuw & Co hoopt dat vrijwilligers een handje komen toesteken, zodat ze meer spullen kunnen aannemen en verkopen in hun winkels.